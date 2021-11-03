/659498/بدء-إجراءات-الكشف-الطبي-لمعاوني-النيابة-الإدارية-الجدد

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، أنه ستبدأ، اليوم الأربعاء، إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ والتي تجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

بدء إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

كما أوضحت الهيئة، أنه سوف تستمر الإجراءات يومي 3 و4 نوفمبر، اعتبارًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

دوت الخليج

وفي سياق أخر كان شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الثلاثاء الموافق ٢/ ١١/ ٢٠٢١، وبتشريف معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة العدل.

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بمعالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الجدد ووجه تحية تقدير لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإصداره قراري تعيين الدفعتين.

كما طالب الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، وأكد على ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

وأنهى رئيس هيئة النيابة الإدارية كلمته، مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون .

كما تفضل المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام، قام كل من معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، ومعالي المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.

ومن جانبه صرح المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية، أن الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد، سوف يجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٣ و ٤ / ١١ / ٢٠٢١.