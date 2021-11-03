/659499/مشوارك-سعيد--كثافات-متوسطة-في-العاصمة--تعرف-عليها

يشهد عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية بالقاهرة الكبرى

زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية.

كثافات مرورية متوسطة

كما ظهرت كثافات مرورية خفيفة بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر بسبب زيادة الأحمال.

كما شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية خفيفة، وكذلك ظهرت كثافات بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وظهرت كذلك كثافات وتباطؤ في حركة سير السيارات بمحيط ميدان النهضة، ومحيط كوبري أحمد عرابي.

وفي سياق شهد عدد من الطرق والمحاور الرئيسية القاهرة والجيزة، أمس، حالة من الانسيابية الملحوظة في حركة المرور، تزامنًا مع ذهاب المواطنين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم.

في مناطق الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، كثافات مرورية منوسطة أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان،

وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي والهرم والعمرانية والطالبية والدقى والبحر الأعظم.

كما شهد محور عرابى كثافات خفيفة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات، وكذلك الأمر ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.