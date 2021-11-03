/659500/في-حملة-تموينية-ضبط-45-طن-أعلاف-وخامات-مجهولة-المصدر-بالدقهلية-صور

دوت الخليج

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط الصناعى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

القبض على مالك مصنع أعلاف

ونتج عن الحملة عن القبض على مالك مصنع أعلاف ناحية مركز بلقاس لإستخدامه مخلفات الأرز و بذرة الكتان و بدرة البلاط والملح الخشن و مولاس وجميع الخامات بدون بيانات ومجهولة المصدر ويتم تعبئة الاعلاف داخل شكائر بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية ويوجد غش و تضليل في مواصفات الأعلاف المدونة على الشكائر ولعدم وجود سجل صناعي.

التحفظ على 45 طن أعلاف

كما جرى التحفظ على إجمالى 45 طن أعلاف وخامات وتم سحب عينة من انتاج المصنع لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتحرر محضر رقم ١5035لسنة 2021 جنح بلقاس وجار عرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.