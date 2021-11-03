/659501/سميرة-سعيد-تهاجم-مايسترو-حفلها-بمهرجان-الموسيقى-العربية-وتتوقف-عن-الغناء-لهذا-السبب

هاجمت الديفا سميرة سعيد المايسترو محمد عرام، خلال الحفل الذي أحيته أمس على مسرح «النافورة» في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ30.

دوت الخليج يرصد كلمة السر وراء هجوم الفنانة سمير سعيد على مايسترو حفلها بمهرجان الموسيقى العربية.

سميرة سعيد تتوقف عن الغناء بمهرجان الموسيقى العربية

توقفت سعيد عن الغناء خلال تأديتها لأغنية «قال جاني بعد يومين» وعاتبت المايسترو محمد عرام حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح، وقالت له: "ليس هذا ما اتفقنا عليه، لقد بدأت من نقطة أخرى".

هذا وقد عبرت سميرة سعيد عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية لأنه المكان الذي يشترك فيه كل مبدعين مصر والوطن العربي ليتذوق الجمهور الفن الجميل والأصالة، ووجهت الشكر لوزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقدمت سميرة سعيد باقة من أروع أغانيها منها «هوا هوا» و«محصلش حاجة» و«مون شيري» و«لعلمك أنت» و«سوبر مان» و«آه بحبك» و«واحشني بصحيح» و«ايه سهرني».

زياد برجي يشارك سميرة سعيد إحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية

و شاركها في فقرات الحفل النجم اللبناني زياد برجي، والذي يقدم مجموعة من أعماله الغنائية من أشهرها أغنية «شو حلو)، التي حققت نجاحاً كبيرا في عام 2017.

كما قدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك فى السابعة مساء على المسرح الخارجي.

مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «لنافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.