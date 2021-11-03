بعد توجيهات السيسي..محمود القط يتقدم باقتراح بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية والملاحية بقناة السويس

/659503/بعد-توجيهات-السيسيمحمود-القط-يتقدم-باقتراح-بشأن-تطوير-المنطقة-الاقتصادية-والملاحية-بقناة-السويس

تقدم النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، حول تطوير المنطقة الاقتصادية و الملاحية بقناة السويس في ظل التحديات التي ظهرت حديثا و على رأسها ارتفاع أسعار الوقود عالميا و استحداث بعض الدول طرق بديلة لتنافس قناة السويس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقد محمود القط باقتراح حول المنظقة الاقتصادية بقناة السويس

محور قناة السويس

وأضاف النائب محمود القط فى الاقتراح المقدم منه، أن العالم يشهد في الأشهر الأخيرة تطورات سريعة بعد التوجه العالمي للانفتاح الكامل و عودة الحياة الى کامل طبيعتها بعد، مشيرا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا و ظهر واضحا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الوقود عالميا بوتيرة سريعة و بعد النقل البحري من أهم وسائل النقل المتأثرة بارتفاع الاسعار مما أدى أن تعيد العديد من الكيانات الاقتصادية ترتيب أولوياتها خصوصا في مجال شحن البضائع .

فيروس كورونا

وأشار أمين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخن إلى أن العالم يشهد حاليا حالة من تكدس البضائع في الموانئ الأوروبية و الأمريكية لأسباب عديدة و هناك مما يستدعي أن تكون لهيئة قناة السويس استراتيجية واضحة للتطوير و التحديث لتستطيع المنافسةإجراءات عاجلة ستتخذها الدول سيكون على رأسها إسراع وثيرة نقل و شحن البضائع هناك بعض الدعوات من بعض الدول و الكيانات لإستحداث طرق بديلة لقناة السويس المستقبلية.

المذكرة الإيضاحية حول المقترح برغبة حول تطوير المنطقة الاقتصادية و الملاحية بقناة السويس

أولا : ارتفعت أسعار الوقود عالميا في الآونة الأخيرة و من المتوقع زيادة الارتفاع مما سيؤثر على كل وسائل النقل عموما و الشحن البحري خصوصا و المتوقع أيضا تزداد وتيرة الارتفاع و على النقيض هناك زيادة كبيرة في حركة الشحن نظرا لتوجه العالم للانفتاح الكامل بعد عامين من الاغلاق الجزئي و الكلي مما يويد التوقعات بزيادة الحركة الملاحية في قناة السويس.

ثانيا : تتكدس حاليا الموانئ الأوروبية و الأمريكية بالبضائع و يعاني العالم من أزمة تصدير و استيراد حقيقية و تعمل الدول و الكيانات الاقتصادية الكبرى على وضع حلول سريعة و جذرية للأمر منا يعني أننا في الشهور القادمة تحتاج ان نكون على أهبة الاستعداد و التطوير لكل المرافق و الخدمات الخاصة بقناة السويس بمحوريها و منطقة الخدمات لتكون جاهزة و تكون قادرة على إثبات قدرتها على استيعاب الحركة التجارية العالمية و تقوم عمليا بالرد على ما يتم ترويجه باحتياج العالم لطرق بديلة لها.

ثالثا: تسعى بعض الدول لأخذ خطوات جدية لاستحدات بدائل لقناة السويس و تقوم بالإعلان عن بين حين و آخر و تتعمد التشكيك في قدرات و إمكانيات الدولة المصرية و قدرات القناة على أن تكون هي الحل الأمثل لحركة النقل العالمية من الشمال الى الجنوب و العكس أخيرا:

في ظل كل ما سبق قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه جميع الجهات المعنية منذ شهر يونيو الماضي بالعمل باسترتيجية متكاملة لتطوير قناة السويس سواء بزيادة المنطقة التوسعية في القناة أو بشراء المعدات الحظيتة و غيرها من الاجراءات التي تجعل العالم يرى أن القناة دائمة التطوير و التحديث و قادرة على مواكبة التطورات العالمية بكافة أنواعها لذلك تقترح أنه من الضروري أن تقوم بمناقشة سيادة الفريق أسامة ربيع و فريق العمل المعاون حول استعدادات الفتاة للفترة القادمة