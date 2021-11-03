/659504/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يكشف-حقيقة-وفاتها

هاجم الفنان وائل عبد العزيز مروجي شائعة وفاة شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن تلك الأخبار عارية من الصحة تمامًا، وأنها بحالة صحية جيدة.

دوت الخليج يكشف حقيقية وفاة النجمة ياسمين عبد العزيز

حقيقة وفاة ياسمين عبد العزيز

كتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. ارحموها شويه هي كويسه الحمد لله، وسيبوها في حاله يا عالم يا مريضة"

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فاجأت الجمهور بعودتها إلى مصر مرة أخرى بعد طول انتظار دام لأشهر داخل مصر ولأيام على أراضي سويسرا بسب مرضها المفاجئ الذي لم يعلن أحد من أفراد الأسرة عن تفاصيله

عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر

حرصت عبد العزيز على مشاركة جمهورها ومتابعيها الذيين عاشو معها المعناة من البداية، بصورة من غرفتها في المستشفي بسويسرا، والتي شهدت رحلة علاجها الأخيرة قبل عودتها إلى القاهرة من ساعات، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام" صورة تظهر باب الغرفة رقم 418، مصحوبة برمز يد للوداع، كما نشرت لقطات من شرفة الغرفة لتودع بها المكان.

أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ مرضها

وفي أول ظهور لياسمين منذ مرضها طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة، اذ نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وتابعت ياسمين عبد العزيز، قائلة: ““كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.