/659508/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-ريال-مدريد-ضد-شاختار-في-دوري-الأبطال

يدخل فريق ريال مديرد الإسباني مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة شاختار الأوكرانى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

المباراة الأولى فاز فيها ريال مدريد بنتيجة كبيرة استطاع فيها أن يحرز أربعة أهداف دون رد في ذهاب دوري أبطال أوروبا 2015،أحرز فيها نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ولحقه بنزيما بالهدف الرابع. والمواجهة الثانية في إياب موسم 2015 على ملعب دوتياس اريتا، والتي فازت فيها ريال مدريد بنتيجة أربعة.

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي.

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو :

‏حراسة المرمى: كورتوا

‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو