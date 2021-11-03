أشرف صبحي خلال اجتماعه مع رياضة الشيوخ: نولي عناية خاصة بالتنشئة الاجتماعية للنشء والشباب لخلق شخصية متزنة متكاملة.. نعمل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق توجهات الدولة المصرية

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اجتمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد ابوهشيمه، وهيئة مكتب وأعضاء اللجنة وعدد كبير من أعضاء المجلس بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، ومعاوني وزير الشباب والرياضة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وزير الشباب فى اجتماع اللجنة بالشيوخ

استراتيجية التنمية المستدامة

‏‎بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة متطرقاً في حديثه إلى استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تمثل إطارا حاكما لخطط التنمية ومستهدفاتها في بناء المستقبل، ودخول تلك الرؤية حيز التنفيذ العملى من خلال برنامج الحكومة الذى نال ثقة البرلمان في إبريل 2016، وما تلاه بعد ذلك من برامج وخطط، هدفت جميعها على وضع مصر على الطريق الصحيح، طريق البناء والتنمية وفق رؤية حملها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى انطلقت من قراءة دقيقة للواقع وتحدياته، ورسم واضح لمسار خريطة الطريق بفكر ومنهجية عمل سليمة.

‏‎ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على دعمه الدائم للشباب، وملف الرياضة بشكل عام ، مشيراً أن فريق العمل بالوزارة يضع خطته للتكامل مع توجهات الدولة المصرية المهتمة بالشباب والرياضة من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة علي مستوي الجمهورية.

مبادرة دراجتك صحتك

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى دور الوزارة نحو تحسين صحة المصريين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرياضية كدراجتك صحتك وغيرها من المبادرات التي من شأنها تنمية الوعي الرياضي والصحي وتشجيع الشباب على العمل الرياضي، وذلك في ضوء رؤية الوزارة الهادفة إلي نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة.

‏‎فيما قال النائب أبو هشيمة :" يبرز أمامنا برنامج عمل وزارة الشباب، بما حققته من إنجازات عملية في مختلف مجالات اهتمامها وعلى مختلف مستوياتها التنظيمية والإدارية، ودورها الكبير في بناء المستقبل، حيث يتركز عملها علي إعداد الكوادر القادرة على حمل المسئولية بكل كفاءة واقتدار".

السياحة الرياضية

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى أطروحات السادة النواب وتناقش معهم فيما عرضوه، كما تقدم النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن رفع كفاءة السياحة الرياضية وكيفية ربط السياحة بالرياضة، وهذا ما أكده الدكتور أشرف صبحي واستعرض ما تقوم به الوزارة في هذه الجزئية من خلال التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية واستضافة كبري الاحداث التي تسهم في ممارسة الرياضة والترويج للسياحة المصرية في وقت واحد.

من جانبه، أوصي النائب محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ استحداث دراسة عن الجغرافيا الرياضية ونشر العدوى الرياضية وتناقش السيد الوزير معه في العديد من النقاط ‏‎حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تهتم بالتنشئة الاجتماعية، لفئات الشباب ما قبل الجامعي، إضافة إلي الاهتمام بمرحلة التكوين الأولى والتنشئة التي تخلق الشخصية المتزنة المتكاملة الإيجابية التي تفيد المجتمع.