/659515/رئيس-هيئة-استاد-القاهرة-يكشف-مصير-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك

صرح علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال درويش عبر إذاعة أون سبورت: "أرضية الملعب ممتازة وجاهزة لاستضافة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك".

وأضاف " جيمع الإمكانيات جاهزة سواء كاميرات المراقبة أو غرف الملابس".

فاز الزمالك في أول جولتين بالدوري امام إنبي وطلائع الجيش، بنفس النتيجة بهدفين لزيزو وعمر السعيد في اللقائين، ليحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف النادي الأهلي الذي يعتلي الصدراة بفارق الأهداف، ويقع بيراميدز خلفهم بالمركز الثالث بنفس عدد نقاط.

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.

ويقع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في حيرة بسبب محمد الشناوي وعلي لطفي، فهل يدفع بمحمد الشناوي العائد من الإصابة مؤخراً أم يستمر علي لطفي في حراسة مرمى الفريق، بعدما خاض أول لقائين بالدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي.

أشرف بن شرقي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن موسيماني يفضل مشاركة علي لطفي، مع عدم المجازفة بالشناوي أمام الزمالك، مع إعطاء الثقة للأول بأنه يعتمد عليه ويثق في قدراته.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي في اللقاء الماضي، بهدف نظيف أحرزه محمد شريف عقب نزوله، في لقاء كان صعب على المارد الأحمر بسبب تكتل لاعبي البنك وتنفيذهم لتعليمات خالد جلال بشكل متقن، مما صعب الأمر على كتيبة موسيماني.