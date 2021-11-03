/659518/قفزوا-على-المراتب--تفاصيل-إنقاذ-4-أشخاص-في-حريق-عقار-في-المرج

سيطرت الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى صباح اليوم، على حريق هائل إندلع داخل منزل مكون من 4 أدوار في منطقة المرج بالقاهرة، وإنقاذ 4 أشخاص، وتبين أن الحماية المدنية وضعت مراتب إسفنجية لإنقاذ المواطنين من الحريق وقفزوا فوقها.

دوت الخليج

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا بإندلاع حريق داخل منزل بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج برئاسة المقدم حسين خيري، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة.

وفي سياق أخر تمكنت الحماية المدنية بالجيزة،أمس، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في العياط، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية، بلاغا يفيد بورود حريق نشب في شقة سكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ونجحو في محاصرة النيران لمنع امتدادها، والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.