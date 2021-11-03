/659522/حارس-مرمى-بايرن-ميونيخ-حان-الوقت-الآن-لكي-نتجدد-بشكل-مثالي-لنكون-هناك-بشكل-كامل

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز حيث تأهل إلي دور الثمن نهائى تشامبيونزليج كاسحا على ضيفه بنفيكا البرتغالى، بنتيجة 5-2، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "اليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مانويل حارس مرمي بايرن ميونخ عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.

لدينا فريق رائع معًا هنا يجب ألا تنسى أن هناك بعض الشباب الجدد هنا الأخطاء والنكسات جزء من التطور لكننا نتحسن وأفضل

حان الوقت الآن لكي نتجدد بشكل مثالي لنكون هناك بشكل كامل يوم السبت في مباراة القمة ضد فرايبورغ إنني أتطلع إلى هذه المبارزة”.

بايرن ميونخ يسقط امام بروسيا مونشنجلادباخ

نجح بروسيا مونشنجلادباخ من كسر هيمنة بايرن ميونخ على بطولة كأس ألمانيا، والتي استمرت على مدار خمسة أعوام متواصلة، في لقاء الجولة الثانية من البطولة.

وحقق بروسيا مونشنجلادباخ الفوز على بايرن ميونخ بخماسية نظيفة، على ملعب بروسيا بارك، ليودع البافاري بطولة الكأس، بعد الهيمنة التي كان يفرضها على الأندية الألمانية.

وبالرغم من فرض بايرن ميونخ سيطرته على أحداث المباراة إلا أن بروسيا نجح في تحقيق الفوز بخماسية نظيفة، قدم فيها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني هدفين.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

الجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونخ قد حقق الفوز في مباراة علي نادي برشلونة الأسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة سجلهما روبرت ليفاندوفسكي هدفين وتوماس مولر هدف وحيد .

علي الجانب الأخرتعادل دينامو كييف في الجولة الأولى مع نظيرة بنفيكا البرتغالي سلبيا ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب دينامو لوبانوفسكي بالعاصمة الأوكرانية.