جامعة القاهرة: استحداث كلية لعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة بـ6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار حرص الجامعة على تهيئة بيئة مُشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية، ودعم المنافسة العلمية المبنية على التميز بما يساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى الوطنى وتحقيق تنمية مستدامة والارتقاء بالمجتمع وجودة حياة الإنسان.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة - فى تصريح له اليوم، ضرورة مراعاة المؤسسات التعليمية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، موضحًا أن الإحصاءات العالمية تشير إلى اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال الـ10 سنوات القادمة، واختفاء 45% منها خلال 25 عامًا، نتيجة التطور التكنولوجى عامة وفى المجال الصناعى خاصة، لافتًا حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة التعليمية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والعالمى.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن إنشاء كلية الدراسات العليا لعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة يتم على نمط جامعة "البوليتكنيك ميلانو" الإيطالية، لافتا إلى وجود مذكرة تفاهم بين الجامعتين تُتيح تبادل المعرفة والتكنولوجيا والمناهج والخبرات ونظم التعليم المتقدمة، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس، وإمكانية قضاء الطلاب عددا من الفصول الدراسية فى الكليات المناظرة، واستحداث برامج أكاديمية مشتركة.

وأشار إلى أن اعتماد جميع البرامج والمقررات يتم على المستويين المحلى والعالمى، بما يتيح لخريجى جامعة القاهرة المنافسة فى سوق العمل الدولى، ويساهم فى الارتقاء بمكانتها ووضعها فى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وتستهدف جامعة القاهرة من استحداث كلية لعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة عدة غايات، أهمها تحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته وبناء القدرات فى النظام التعليمى لخلق أجيال قادرة على المنافسة، وتطوير البحث العلمى التطبيقى ونشر نتائجه ومساهمته فى التنمية الشاملة بالبلاد، وتطوير استخدام التقنيات الحديثة لدعم العملية التعليمية.

كما يستهدف بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية على المستوى القومى، والتعاون الدولى وتقوية الصلات العلمية بين مؤسسات التعليم العالى ومثيلاتها فى العالم، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات العملية التعليمية وتمويل التعليم العالى باعتباره خدمة عامة، ورعاية الطلاب والاهتمام بالتكوين الثقافى والنفسى لاستكمال بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى.

وتقدم الكلية برامج دراسية متميزة بصفات تكنولوجية تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة 2030، وذلك من خلال 10 برامج دراسية، وهى برنامج الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكيميائية، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحيوية، وطاقة الوقود الحيوى، وطاقة حرارة الأرض، طاقة المد والجزر، بالإضافة إلى برنامج الطاقة للهيدروجين الأزرق والأخضر.

وتُتيح الكلية جميع الإجراءات والخدمات لجميع منتسبيها من خلال نظم إلكترونية تعمل بشكل تكاملى، وبتسلسل منطقى فى توقيتات محددة، وتكون مراقبة ذاتيًا، مع إمكانية اكتشاف الأخطاء وتصحيح الخطوات تلقائيًا، حيث تتم إدارتها بدرجة كبيرة من السهولة والسرعة والدقة، من خلال منظومة متكاملة ولوحة التحكم فى النظم وخطوات تدفق العمل والإجراءات والقيادة، تتسم بالذكاء والتقنية العالية، كما توفر الكلية قاعات التدريس الافتراضية (Virtual Class Room)، والمعامل الافتراضية (Virtual Lab’s)، وبعض نظم المحاكاة (simulation) التى تساعد بقوة فى العملية التعليمية باعتبارها وسائل حديثة ومتطورة.

وستكون هيئة تدريس الكلية باختيار المتميزين ذوى الكفاءة العالية، وبناءً على سجل أبحاثهم، ونشرها دوليا فى الدوريات العلمية ذات التأثير العالى، موضحًا نجاح الجامعة فى جذب عدد من أعضاء هيئة التدريس العالميين ممن سيشاركون خبراتهم التعليمية العالمية داخل الفصول الدراسية، ويعملون على خلق بيئة تعليمية مشجعة وملهمة للطلاب، بالإضافة إلى تأمين تمويل خارجى وإنشاء تعاون بحثى وعلمى مع معاهد بحثية وجامعات محلية وعالمية، لضمان مستوى تعليمى عالمى.