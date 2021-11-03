جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية، التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ربيع الآخر للعام الهجرى الحالى 1443هـ ستوافق فلكيـــا يوم السبت السادس من نوفمبر الحالى، وعدته ستكون 29 يوما.





وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن هلال شهر ربيع الآخــر سيولد فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة غدا الخميس (اليوم السابق ليوم الرؤية). وأضاف أنه فى يوم بعد غد الجمعـة الموافق 29 شهر ربيـع الأول الحالى (يوم الرؤية) سيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية). وأوضح أنه فى باقى محافظات مصر يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد الفلك يعلن موعد غرة شهر ربيع الآخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.