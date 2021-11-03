مدبولى: استجبنا لـ 571 استغاثة طبية خلال شهر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التقرير المقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضى.





وأوضح مدبولى، فى بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 571 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين.

وأوضح المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضى شملت صدور 190 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 16 قرارًا خاصًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضى تضمنت أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ 118 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالى 67 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 23 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصرى إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونيًا، مؤكدًا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.