أكاديمية البحث العلمى تمول 46 نادى ريادة أعمال فى الجامعات خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - كشف مؤشر البحث العلمى لشهر أكتوبر الماضى، عن تمويل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 46 نادى ريادة أعمال فى الجامعات والمراكز البحثية، منها 36 ناديا فى الجامعات و10 أندية فى المراكز البحثية.





وأشار المؤشر، إلى أن نوادى ريادة الأعمال، تستهدف بناء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية؛ لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت والمشاريع الصغيرة بنجاح وتعزيز القدرات الريادية لدى فئات المجتمع ككل، منذ بداية المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، موضحا أنه تم تدريب نحو 200 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى تدريب حوالى 26 ألف طالب على ريادة الأعمال لتكوين جيل من الرياديين قادر على إيجاد فرص عمل استثمارية.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعى القرار فى وضع السياسات، التى يتعين اتخاذها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا فى مصر، بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، وغيرها من المنظمات الدولية.