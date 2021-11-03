سفارة مصر فى أثيوبيا تهيب بالجالية الحذر بعد فرض حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أهابت السفارة المصرية فى أديس أبابا، اليوم الأربعاء، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصى درجات الحذر فى ظل الظروف التى تشهدها إثيوبيا، طبقًا للبيانات الرسمية الصادرة، وبالإشارة إلى إصدار الحكومة الإثيوبية قرارًا بفرض حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.





ودعت السفارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أبناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر فى أضيق الحدود، مصحوبًا بأوراق الثبوتية الشخصية فى جميع التحركات، فضلاً عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية. وذكرت السفارة المصرية أنه وفى حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم التالى : +251944342108.

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