تعرف على تفاصيل قرض الحسن بدون فوائد وشروط وإجراءات الحصول على القرض

قرض الحسن بدون فوائد، لقد لاحظنا مؤخرا إقبالا كبيرا على محركات البحث وبعض منصات التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين يريدون التعرف على كافة المعلومات والتفاصيل عن قرض الحسن بدون فوائد الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية لمساعدة المواطنين لمتطلباتهم خاصتا في ظل الظروف العصيبة وقسوة الحياة على بعض المواطنين، وسنتعرض لكم في هذه المقالة المقدمة من موقع ثقفني كافة المعلومات والتفاصيل عن قرض الحسن الذي يبحث عنه العديد من الأشخاص.

صرحت الحكومة المصرية مؤخرا عن منح قرض الحسن بدون فوائد للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على هذا القرض وذلك لمساعدتهم للقيام بالمشروعات الصغيرة أو في العمل أو لمساعدة المقبلين على الزواج، ويعتبر قرض الحسن الأفضل اختيار، واكد المشايخ والفقهاء أن قرض الحسن لا يخالف الشريعة الإسلامية ويبعد بعدا تاما عن الشبهات المحرمة، حيث يمكن للشباب الحصول على هذا القرض من البنوك الداعمة لهذا القرض أو المؤسسات الخيرية بعد توافر مجموعة من الشروط يجب توافرها لدي الراغبين في الحصول على هذا القرض.

شروط الحصول على قرض الحسن بدون فوائد

هناك عدة شروط يجب توافراها لدى الأشخاص الراغبين في الحصول على قرض الحسن ونعرضها لكم في النقاط الآتية:

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يجب على الشخص الذي يريد الحصول على القرض أن يقدم طب واحد فقط وإلا سيتم إلغاء طلبه.

تقدم هيئة المعينة القرض للأشخاص الأكثر احتياجا لهذا القرض، حيث سيتم إعطاء القرض لفئات معينة هم الأكثر استحقاقا للقرض.

لا يجوز التحايل على شخص أخر للحصول على القرض من خلال استخدام بيانات هذا الشخص.

إجراءات وكيفية الحصول على القرض

أولا: في حالة الاقتراض بضمان المرتب

يجب أن لا تقل فترة الخدمة الفعلية عن 3 أعوام.

القيام بتقديم ضامن لك من العاملين بالأجهزة الإدارية.

سوف يتم تحول القسط على البنك بصورة مباشرة.

ثانيا: في حالة الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي

يشترط أن لا تقل الخدمة الفعلية عن عشرون عاما.

يتم تحويل القسط على البنك بشكل مباشر.

ثالثا: في حالة الاقتراض بضمان المعاش المستحق