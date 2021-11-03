/659519/حبس-خادمة-متهمة-بسرقة-مشغولات-ذهبية-من-فيلا-الفنانة-نادية-الجندي

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندى بكرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

دوت الخليج

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة

كان تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات اللازمة، أتضح لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياق أخر سيطرت الحماية المدنية، على حريق هائل إندلع داخل منزل مكون من 4 أدوار في منطقة المرج بالقاهرة، وإنقاذ 4 أشخاص، وتبين أن الحماية المدنية وضعت مراتب إسفنجية لإنقاذ المواطنين من الحريق وقفزوا فوقها.

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا بإندلاع حريق داخل منزل بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج برئاسة المقدم حسين خيري، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة.