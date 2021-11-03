/659520/الداخلية-تكشف-ملابسات-فيديو-لطفلة تقوم-بتدخين-سيجارة-مشتعلة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة.

دوت الخليج

قالت الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة وبالفحص أمكن تحديد الطفلة- 3 سنوات- مقيمة طرف والدتها بمحافظة الدقهلية وأن القائم بارتكاب الواقعة وتصويرها خال الطفلة (صاحب كافتيريا) حال تواجدها بالكافتيريا خاصته».

واضافت: «باستدعاء خال الطفلة أقر بصحة الواقعة، وأضاف أن ذلك على سبيل الدعابة.. وبسؤال والدتها ووالدها أيدا ذات المضمون، ورفضا اتهامه بشىء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وفي سياق أخر كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل جهود وزارة الداخلية

ورصدت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط عناصر إجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة «برج العرب- أول العامرية- ثان العامرية» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

واستهدفت قوات الأمن أحد العناصر الإجرامية المقيم فى مطروح، فى حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته «300 طربة لمخدر الحشيش».