/659524/النائبة-مايسة-عطوة-تتقدم-بمقترح-برلماني-جديد-لحماية-المسنين-بعد-وفاتهم

تقدمت النائبة مايسة عطوه، عضو مجلس النواب، مقترح بشأن قانون حماية المسنين، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي، حيث يتضمن إضافة مادة مع عدم الاخلال بالقانون رقم 5 لسنة 1966 وتعديلاته فى شأن الجبانات.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة مايسة عطوة بمقترح لحماية المسنين بعد وفاتهم

قانون حماية المسنين

وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على ضرورة ألتزام الاسكان بالتعاون مع التضامن ، بتوفير جبانات عامة للمسن المعوز، فى حالة ما ذا لم يكن له مكان يدفن به، مشيرة إلى أن هذه الجبانات تضم تحت رعاية وإدارة الصندوق (صندوق رعاية المسنين).

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح نال إعجاب وموافقة جميع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلي الحكومة باللجنة، وهو الان محل دراسة.

وأشارت البرلمانية، إلى أن مشروع قانون حماية المسنين، يعمل علي توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إضافة الي الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.