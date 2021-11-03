محمد عبد الله: الزمالك فنياً أفضل من الأهلي قبل القمة بسبب ثبات التشكيل

/659531/محمد-عبد-الله-الزمالك-فنيا-أفضل-من-الأهلي-قبل-القمة-بسبب-ثبات-التشكيل

تحدث محمد عبد الله، نجم الأهلي السابق، عن مباراة القمة المقبلة، والتي ستكون في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "نادي الزمالك يمتلك فريق قوي حاليا مع باتريس كارتيرون، ولابد من الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق خلال الفترة المقبلة، وأزمة تجديد أشرف بن شرقي لابد أن تحل لأنه من الركائز الأساسية في الفريق، وبرغم من تواجد البدائل ولكنه لاعب كبير للغاية ويقدم مستويات رائعة".

وزاد "هناك لغز كبير تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب طريقة اللعب التي يقوم بها، ويقوم بتغيير التشكيل في أكثر من مناسبة، ومباراة البنك الأهلي كانت خير دليل بإعتمادة على ثلاثي خط وسط في بداية المباراة ثم اللعب بمهاجم بعد التعثر في تسجيل الهدف الأول، ولابد من ثبات التشكيل من أجل ظهور الفريق بشكل جيد ولا يتم الإستفادة حتى الأن من بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وعدم تواجد محمد شريف أمر غريب".

وواصل "تشكيل الزمالك الأقرب للمباراة سيكون كالأتي: "محمد أبو جبل، محمود الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، إمام عاشور، طارق حامد، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، وعمر السعيد".

واختتم "أما بالنسبه لتشكيل الأهلي سيكون كالتالي: "علي لطفي، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني".

أشرف بن شرقي لغز الزمالك أمام الأهلي قبل القمة

يعاني المغربي أشرف بن شرقي من هبوط في المستوى بالأونه الأخيرة مع الزمالك، وتحديداً خلال أول جولتين بالدوري العام الذي أظهر خلالهم إضاعته للفرص السهلة.

ويعتمد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على بن شرقي بشكل أساسي في الفريق، بالرغم عن أبتعادة عن مستواه المعهود، ولكن يعتبره من أهم اللاعبين داخل صفوف القلعة البيضاء.

الأهلي والزمالك

ويعد الدولي المغربي علامة أستفهام أمام الأهلي، حيث شارك أمامهم مع الزمالك في 6 مباريات بواقع 3 في الدوري ومبارتين بالسوبر المصري ولقاء في أفريقيا، ولم يستطيع هز شباك الفريق الأحمر في أي منهم.

وفي سياق أخر تحدث قائد الزمالك شيكابالا في تصريحات أمس بأن الزمالك يتدرب بكل قوة ومستعدون لمباراة الأهلي، ولا ينقص الفريق أي شئ حتى في ظل غيابة، وأنهم يأملون في إسعاد الجماهير البيضاء والفوز بجميع البطولات بالموسم الجديد.

وفاز الزمالك في أول جولتين بالدوري امام إنبي وطلائع الجيش، بنفس النتيجة بهدفين لزيزو وعمر السعيد في اللقائين، ليحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف النادي الأهلي الذي يعتلي الصدراة بفارق الأهداف، ويقع بيراميدز خلفهم بالمركز الثالث بنفس عدد نقاط.