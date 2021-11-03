/659532/إيهاب-جلال-يعلن-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-الاتحاد-السكندري

اعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي من المقرر مواجهة نظيرة الاتحاد السكندري فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وشملت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وسجل فاركو هدف أول في المباراة في الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة، عن طريق أحمد مودي، ولكن حكم اللقاء يرجع لتقنية الفار ويلغي الهدف.

أهداف المباراة

وجاء أول أهداف المباراة المحتسبة في الدقيقة الـ 68 لصالح فريق بيراميدز، عن طريق عبد الله السعيد، من خلال تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة لصالح بيراميدز، في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة بعد عرقلة من مدافع فاركو أحمد مودي، وسجل ركلة الجزاء بنجاح عبد الله السعيد.

وعاد فريق فاركو في نتيجة المباراة بالهدف الأول له في اللقاء ليقلص الفارق، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراةن عن طريق رامي صبري، من خلال ركلة جزاء.