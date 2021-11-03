/659533/جومانا-مراد-تكشف-موقفها-من-عمليات-التجميل-في-برنامج-واحد-من-الناس

تستكمل الفنانة جومانا مراد لقائها مع الدكتور عمرو الليثي في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج «واحد من الناس» المذاع على فضائية «الحياة» يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد كواليس الجزء الثاني من حلقة الفنانة جومانا مراد ببرنامج «واحد من الناس».

وتتحدث خلال الجزء الثانى عن أسرار وكواليس مشروعها السينمائي وبطولتها المطلقة في عمل درامي جديد، وأيضًا تتطرق إلى الحديث عن مسلسل مدرسة الحب الذى يعد من الأعمال العربية الضخمة إنتاجيًا وحقق نجاحاً مبهراً.

جومانا مراد تكشف عن أسرار بدايتها كمذيعة

وتكشف أسرار بدايتها كمذيعة، وتعلن عن مشروعها السينمائى القادم بعنوان «شارع ١٣» .

كما تتناول الحلقة تقريرًا عن زيارتها إلي مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر على سرطان الثدى، والتي اختارتها كسفيرة للمؤسسة.

جومانا مراد تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

وتوجه جومانا خلال الحلقة رسالة إلي من يهاجمها بسبب حبها لمصر وكلامها باللهجة المصرية، وتوجه رسالة لوالدها ، ورأيها في عمليات التجميل وهل قامت بعملية تجميل في وجهها وتكشف عن أزمتها مع الكورونا.

وسبق وأن حلت الفنانة جومانا مراد ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، وتحدثت عن فترة ابتعادها عن الفن ثم عودتها وعلاقتها بزوجها وأولادها.

تصريحات جريئة لجومانة مراد

• رصيدي السينمائي ليس كبيرًا ولكن الأعمال التي شاركت بها مهمة، وفيلم «الفرح» و «كبارية» الأقرب لقلبي.

• أنجبت في الشهر السابع، كنت في طريقي إلى أمريكا وتعبت بشدة في الطائرة وفور وصولي أنجبت وأولادي حصلوا على الجنسية الأمريكية.

• أحب الاهتمام بأولادي بنفسي في كل شيء حتى لو كان معي أشخاص يساعدوني، أريد أن أربيهم كما ربتني جدتي كانت تحكي لي قصص حتى تجعلني أفهم أمر ما، أريد أن أفعل معهم نفس الشيء.

• أنجبت عن طريق التلقيح الصناعي، أنا مؤمنة بقضاء الله وقدرة حاولت أكثر من مرة وفشلت، ولكن لم أحزن أبدا.

• كنت خائفة من خطوة عودتي للتمثيل مجددا، والفنانة يسرا وقفت بجانبي وشجعتني وعودتي معها كانت كبيرة.

• نبيلة عبيد ونادية الجندي كان لهما الفضل في قرار ابتعادي لتكوين أسرة والاهتمام بحياتي الخاصة ثم العودة مجددا للفن.

• أحب الفن كثيرا ولا استطيع الابتعاد عنهأخذت فقط فترة استراحة لترتيب أولوياتي وتكوين أسرة حتى لا أكون وحيدة فيما بعد، وزوجي يدعمني كثيرا في عملي.

• حبيب طفولتي تقدم لي أكثر من مرة وأهلي رفضوه وفي النهاية فوجئت أنه تزوج صديقتي، لكني فرحت لهما وهي لا زالت صديقتي.

• أنا شخصية عاطفية جدا وفكرت في الانتحار، أخذت قرصين دواء ووالداي عاتبوني بشدة على فعلتي.

• ندمت على فيلم "لحظات أنوثة" كنت صغيرة ولم أحسن الاختيار، مع الوقت والتجربة نضجت.

• لم أتوقع نجاح مسلسل "مطلوب رجال" كان مسلسل 90 حلقة ووافقت عليه لأني كنت في حاجة للمال وأريد أن أعمل، وكنت أقول من سيشاهده لكن في النهاية حقق نجاحا كبيرا.

• كنت جريئة ومغامرة في طفولتي جدا، وكنت أهرب من والدي وأصعد على السطح والجيران يروني ويخافون علي.

• كنت طفلة شقية وفي يوم تركني والدي أقف في متجر خاص به وبعت البضاعة بربع الثمن، لكنه كان يحبني ولم يضربني.

• صديقتي استشهدت في حادث إرهابي، وكانت صدمة بالنسبة لي وتسبب في تغير كبير في حياتي.

جومانة مراد بالهوت شورت

على الصعيد الآخر، خطفت الفنانة جومانة مراد، الأنظار إليها عقب ظهورها بـ"هوت شورت" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح العسل".