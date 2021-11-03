غدا.. تسيير قافلة طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن انطلاق اعمال قافلة طبية مجانية، غدا الخميس، بعدد من قرى المحافظة وذلك فى إطار التنسيق مع اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، مع جامعة طنطا، بهدف توفير خدمات طبية فى القرى المتباعدة النائية والأكثر إحتياجا للخدمات الطبية.





وأوضحت "الوادى الجديد" فى بيان اليوم الأربعاء، أن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل "نساء وولادة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والأطراف الصناعية" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة. وأضاف البيان أن القافلة تستمر فى أعمالها يومى الخميس بمقر الوحدة الصحية بقرية بولاق بالخارجة، والجمعة بمقر المدرسة الثانوية بقرية المنيرة بالخارجة، بجانب التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين والأطقم الطبية والتمريض.

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