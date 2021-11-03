صور.. وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمصر 2050

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ شهد اهتماما متصاعدا منذ 2019، وتحول على مستوى وزارى ليكون المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة أعدت للاجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ فى عمل القطاعات الأخرى، وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولى بإعتبارهم وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التى تؤثر وتتأثر بتغير المناخ، وقامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذى تم الموافقة عليه فى يونيو الماضى، ومرحلة اعداد الاستراتيجية كاملة.



وأشادت آيات سليمان المدير الإقليمى لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى بالاستراتيجية المصرية التى تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية، تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومى والتمويل والبحث العلمى، وذلك من خلال قيادة وزارة البيئة للملف بجدية، مؤكدة أن البنك حاليا بصدد دعم مصر فى دراسات أولويات الاستراتيجية، وتقديم الحوافز الإقتصادية الخضراء، وهو ما تقوم به وزارة البيئة حاليا بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.

بدورها، أكدت ايلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أن الاستراتيجية تم إعدادها فى وقت قياسى، وأن الحوار الذى تم مع منظمات الأمم المتحدة شمل كل الأفكار الداعمة، حيث ستقوم المنظمات الدولية بتمويل الاستراتيجية، مشيرة الى أن الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ الاستراتيجية بناء على التخصصات المختلفة لمنظماتها.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ستمكن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، من خلال التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق 5 أهداف رئيسية وهى:

تحقيق نمو اقتصادى مستدام من خلال: تنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة فى مزيج الطاقة، والتوسع فيها بانشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وانتاج الطاقة من المخلفات والتوسع فى استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادرالطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية فى العمليات الصناعية، والتخلص التدريجى من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.

ويشمل الهدف الاول كذلك تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى وأنظمة النقل العام الجماعى والدراجات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة فى المبانى، وتنفيذ الكود الوطنى للأبنية الخضراء للمبانى الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية فى جميع الصناعات، وأيضا تبنى اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيوانى من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، والترويج لمفهوم ‘4Rs’ وهوتقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير والإسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة فى مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن.



أما الهدف الثانى فهو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، من خلال: حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ بتحسين الخدمات الصحية وزيادة استعداد القطاع الصحى لمواجهة الأمراض الناجمة عن تغير المناخ، واعداد الدراسات وتدريب العاملين بالقطاع الصحى وتوعية المواطنين، الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، بتحسين قدرتها على التكيف، والترويج لتبنى نهج يقوم على الربط بين جهود التصدى لفقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ وتدهورالأراضى والتصحر، والحفاظ على المحميات وكذلك الحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، بتنمية موارد مائية غير تقليدية، والحفاظ على الأراضى الزراعية وتحسين نظم إدارة المحاصيل، وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على التراث التاريخى والثقافى من الآثار السلبية لتغير المناخ، واختيار مواقع مجتمعات التنمية الجديدة بعيدا عن النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

كما يتضمن الهدف الثانى البنية التحتية والخدمات المرنة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ، من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات وجمع مياه الأمطار، وتحسين أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحى، واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة، وتحسين الطرق لتكون أكثر مرونة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر، وأيضا تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتقديم توصيات للمزارعين للقيام بإجراءات محددة مثل تدابير للرى أو الرش الوقائى للآفات والأمراض، وإنشاء أنظمة المراقبة المنتظمة.

ويتمثل الهدف الثالث من الاستراتيجية فى تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخى، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)

وفيما يتعلق بالهدف الرابع فهو تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، ولتحقيق هذا الهدف سيتم العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التى تعطى الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص فى تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية، أما الهدف الخامس والاخير يتمثل فى تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعى بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعى السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).



وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى العديد من التوجهات العامة التى تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية (مثل استراتيجية التنمية المستدامة2030، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، والاستراتيجية الوطنية لتقليل مخاطر الكوارث، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS)، والاستراتيجيات القطاعية)، إلى جانب دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافى الأخضر فى التخطيط الوطنى وإعداد الميزانية، ودمج التكيف مع المناخ والمرونة فى مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى واتفاقية باريس وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية الحالية كالاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادى وخلق فرص عمل خضراء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة ستستخدم مجموعة من السياسات والأدوات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها: أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء، أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف، إعداد وتقديم مشروعات فى إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس وبناء نظام وطنى للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد فى متابعة وتخطيط العمل المناخى.

كما تتضمن تلك السياسات تطبيق الوزارات لمعايير الاستدامة فى تحديد المشاريع التى سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، إشراك أصحاب المصلحة فى مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية، إستخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة، تحديد واستخدام الحلول الرقمية التى تمكن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية، تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ فى كل وزارة ودمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ فى دراسات تقييم الأثر البيئى (EIA) فى مصر.