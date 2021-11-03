إنفوجراف - حياة كريمة .. معاش للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، دراسة إمكانية إطلاق معاش تأمينى للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية فى مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يأتى لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأمينى لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

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