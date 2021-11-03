محافظ الإسكندرية: كل الدعم لتنمية قدرات الشباب فى سوق العمل

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن الدولة لا تدخر جهدا لتدريب العنصر البشرى، وتوفير كل سبل الدعم لتنمية قدراته فى جميع مجالات العمل، وأن المحافظة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تدريب أكبر قدر ممكن من الشباب والفتيات على الحرف والصناعات التى تضمن لهم فرص عمل جيدة.





وأوضح الشريف فى تصريح اليوم الأربعاء، أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة المستشار ياسر سعيد، تعمل على توفير التدريب المناسب فى العديد من القطاعات والحرف التى تعمل على فتح مجالات للعمل أمام المتدربين، مشيرا إلى أن المديرية دربت خلال الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021، 313 متدربا ومتدربة على بعض الحرف التى يمكنها أن تتيح أمام هؤلاء الشباب فرص عمل جديدة. وأشار المستشار ياسر سعيد، إلى أنه فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، تم تنظيم دورات بمراكز التدريب التابعة للمديرية فى 6 مجالات مختلفة وهى (دورة تبريد وتكييف- تفصيل وخياطة- صيانة محمول- صيانة حاسب- ميكانيكا السيارات- صيانة الأجهزة المنزلية)، لافتا إلى أنه تم تدريب 46 متدربا فى دورة التبريد والتكييف، و118 متدربة و10 متدربين فى دورة تفصيل وخياطة، و24 متدربا و3 متدربات فى دورة صيانة محمول، و14 متدربا و8 متدربات فى صيانة أجهزة حاسب، كما تم تدريب 12 متدربا فى دورة ميكانيكا السيارات و27 متدربا ومتدربة فى دورة صيانة الأجهزة المنزلية. كما أوضح مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أن المديرية نظمت 5 دورات استفاد منها 50 متدربا، وتم إقامتها فى العربات المتنقلة الخاصة بالتدريب.

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