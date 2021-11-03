وزير القوى العاملة: تدريب الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل من مهن المستقبل

جدة - نرمين السيد - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة (كاد ماسترز)، للتعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وتوفير الخدمات التدريبية وشهادات الاعتماد الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميا فى كل مناحى الحياة.





وقال سعفان على هامش توقيع البروتوكول اليوم الأربعاء، إن المذكرة تهدف للتعاون من أجل إعداد قوى عاملة مدربة تنخرط بسوق العمل وتلبى احتياجاته، وذلك من خلال تأهيل الشباب من الجنسين، وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة بشهادات دولية لتدريب الشباب على مهن المستقبل.

وأضاف وزير القوى العاملة أنه سيتم تدريب الشباب من خلال تدريب 60 مدربا متخصصا فى البرامج التخصصية منها 20 مدربا على برنامج Fusion 360 بمجال تصميم الأثاث، و20 مدربا على برنامج Fusion 360 بمجال التصميم المعدنى (Sheet Metal) و20 مدربا على برنامج AutoCAD بمجال الرسم الهندسى، وذلك لضمان استدامة الاستفادة من البرامج التدريبية للشباب من خلال هؤلاء المدربين.

وأوضح أنه بموجب هذه المذكرة التفاهم تتعهد الوزارة بإتاحة مراكز التدريب اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها بين الجانبين، وتقديم أوجه التعاون مع الشركة لإتاحة برامجها التدريبية المتخصصة التى تؤهل الشباب للحصول على الشهادات المعتمدة، وتلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن اختيار المتدربين المؤهلين للحصول على برامج إعداد المدربين، فضلا عن إعلان وتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالتدريب.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريب المدربين لـ60 مدربا من المدربين الذين ترشحهم الوزارة، وتقديم الشهادات المعتمدة لجميع المدربين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح، وكذلك تقديم 500 شهادة للمتدربين الذين يتم تدريبهم مستقبلا بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح، وتنظيم اجتماع سنوى يحضره ممثلو الشركة والوزارة من أجل تقييم التقدم المحرز بشأن تنفيذ أحكام المذكرة.

وأكد سعفان أهمية التعاون مع هذه الشركة باعتبارها إحدى الشركات العالمية فى مجال تدريب الشباب من أجل الحصول على فرص عمل طموحة تلبى طموحاتهم واحتياجاتهم وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من حيث وظائف المستقبل المستحدثة، ونقلهم لمستوى راقى من خلال هذا التدريب.

وتابع: "أننا عاهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة، والارتقاء بمستويات المتدربين وفق أحدث البرامج التدريبية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة؛ للوصول لشباب واعد ذو فكر مختلف، قادر على تحمل مسؤولية بناء الجمهورية الجديدة".