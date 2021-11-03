السيسى يوجه ببدء الانتقال للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل.



جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل. وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحى الحكومى.

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