«الإنتاج الحربى» تشارك بمعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى عن مشاركتها فى اليوبيل الفضى لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجارى.





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