قضية الآثار الكبرى.. تجديد حبس علاء حسانين و16 آخرين 45 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حبس علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بقضية "الآثار الكبرى" وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، قد جدد حبس النائب البرلمانى السابق علاء حسانين و16 متهمًا، فى اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة فى وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتى شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتى من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتى نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الرومانى واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامى، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبى طوله 10 سم، تمثال حجرى مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزى صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليونانى الرومانى.