الرئيس السيسي يوجه بالانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وفقا لما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وجاء توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي. واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

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