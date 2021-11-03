/659548/الرئيس-السيسي-يوجه-الحكومة-بالبدء-في-الانتقال-الفعلي-للعاصمة-الادارية-الجديدة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة ٦ شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
دوت الخليج
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للعاصمة الادارية الجديدة
هذا وكانت العاصمة الإدارية الجديدة، قد تم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
هذا ووفقًا لما أشار إليه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان.
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