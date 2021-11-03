/659528/سقوط-المتهمين-بالتنمر-على-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-في-قبضة-الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" يتضمن قيام شخصين بالتنمر والتعدي على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة.

دوت الخليج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك " يتضمن قيام شخصين باصطحاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه "بنطاله" كرهاً عنه والتعدي عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة.

سقوط المتهمين بالتنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة في قبضة الداخلية

بإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد المجنى عليه وتبين أنه «من ذوى الاحتياجات الخاصة»، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبسؤال شقيقه اتهم «شخصين مقيمان بدائرة القسم» بإرتكاب الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة في ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة ويحتوى على مقطع الفيديو .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التنمر على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة.

قالت الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة وبالفحص أمكن تحديد الطفلة- 3 سنوات- مقيمة طرف والدتها بمحافظة الدقهلية وأن القائم بارتكاب الواقعة وتصويرها خال الطفلة (صاحب كافتيريا) حال تواجدها بالكافتيريا خاصته».