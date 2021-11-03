اسكان الشيوخ تستمع لرئيس التنمية الحضارية فى تطوير المناطق والاسواق العشوائية وعواصم المحافظات «صور»

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الطلبات.ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس عقدت لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل اجتماعا اليوم برئاسة النائب خالد سعيد اجتماعا اليوم للتعرف على اخر المستجدات بأن تطوير المناطق والاسواق العشوائية و تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اليوم المناطق العشوائية وقرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عودة نظام سير العمل بجميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بعودة نظام العمل اليومي بكافة القوى التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ اعتبارا من اليوم الأحد. ونوه مجلس الشيوخ في منشور إداري علي وجوب تلقي كافة العاملين بمجلس الشيوخ بتلقي لقاح فيروس كورونا المساجد وسرعة تلقي اللقاح في موعد لا يتجاوز ١٥ نوفمبر. كما عقدت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء طارق نصير وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان التعليم والشؤن الدينية والرياضة والاعلام والثقافة وحضر النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس. وقرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عودة نظام سير العمل بجميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بعودة نظام العمل اليومي بكافة القوى التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ اعتبارا من اليوم الأحد.

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