طارق رضوان يتحدث عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وانشطتها بحقوق النواب«صور»

/659540/طارق-رضوان-يتحدث-عن-دور-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-وانشطتها-بحقوق-النوابصور

اجتمعت لجنة حقوق الانسان اليوم برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لاستكمال عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

وتحدث النائب طارق رضوان خلال اجتماع اللجنة، عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في مصر، منوها أنها نشأت عام 1863، وتستهدف حماية ومساعدة ضحايا النزاعات والعمليات المسلحة عبر أنحاء العالم وتعزيز القوانين الدولية الانسانية.

وتحدث النائب طارق رضوان عن أهم انشطتها في العمل الانساني والتصدي للعنف والدبلوماسية الأنسانية والعمل الأمني الاقتصادي وترسيخ القانون، وزيارة المحجتزين ودعم زوي الاعاقة.

واشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، إلى الزيارة التي قام وشارك فيها جيروم فونتانا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة سجن وادي النظرون الأخيرة.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، جيروم فونتانا، أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.

واشار رئيس لجنة حقوق الانسان طارق رضوان الى ان هذه الزيارة التى حضرها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، لأعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصرى.