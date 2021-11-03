/659543/بشرط-واحد-ميدو-يكشف-حقيقة-تدريب-الإسماعيلي-تفاصيل

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للإسماعيلي على موافقته بشأن العودة لقيادة الدراويش من جديد خلال المرحلة المقبلة بعد طرح اسمه من جانب المهندس يحيي الكومي رئيس الدراويش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و أكد ميدو في تصريحات إذاعية على فخره الكبير بمطالبة جماهير الإسماعيلي له بتولي تدريب الفريق مشيرًا إلى أن تدريب الدراويش شرف كبير له وتجربتي السابقة كانت كلها نجاحات وحقق فيها نتائج إعجازية بأقل الإمكانيات.

و أضاف نجم توتنهام و روما السابق: “كل ما تم صرفه كصفقات في الإسماعيلي كان 500 ألف جنيه فقط أثناء تواجدي، و رغم ذلك قدمنا نتائج استثنائية”.

و أنهي حديثه قائلاً: “حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول من الإسماعيلي وكل المفاوضات خلال الساعات الماضية كانت عن طريق محبين للنادي، إذا شعرت أن النادي يجهز لصفقات قوية في يناير و يملك مشروع قويًا سأترك كل شيء و أوافق على الفور على تدريب هذا النادي العريق”.

وقرر يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي فتح باب المدرجات أمام الجماهير أمس على مسئوليتة الشخصية، وذلك من أجل دعم اللاعبين قبل مباراة البنك الأهلي.

ويأتي هذا القرار من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعد خسارة أول جولتين أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب الإسماعيلي المباراة القادمة أمام البنك الأهلي، ويريد تحقيق الفوز من أجل عودة الروح من جديد للفريق.

وكان طلعت يوسف مدرب الفرق أعلن رحيله بسبب تصريحات يحيى الكومي، وأكد أنه له تاريخ ويرفض هذا الحديث من رئيس الإسماعيلي.

وحتى الأن لم يتم التعاقد مع مدرب جديد للفريق وذلك بعد رحيل طلعت يوسف عن الفريق.