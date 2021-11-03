/659544/طارق-رضوان-إغلاق-12-سجن-يحقق-ملايين-الجنيهات-لخزينة-الدولة-صور

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إغلاق 12 سجن بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، يعنى توفير أراضى كانت فى السابق لا تمثل رقما كبيرا فى الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى ان كبر حجم التعداد السكانى خلال الخمسين عامًا الأخيرة أصبحت هذه الأارضى تدخل فى الحيز العمرانى والمناطق السكنية، ومن ثم ارتفعت أسعار هذه الأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة المصرية والتى يستتبع عقب إفراغ هذه السجون طرحها للبيع، مما يعود بالإيجاب للخزانة العامة للدولة، خاصة وأن أسعارها تتفاوت وتصل إلى ملايين الجنيهات بل والدولارات.

حقوق الانسان جاء ذلك خلال لقاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاشة النائب طارق رضوان، برئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة جيروم فونتانا. يذكر أن لجنة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اعتمدت خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني. وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني، ركزت بشكل رئيسي علي تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ تشريعيًا ورقابياً، إضافة إلى التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنيه كضامن رئيسي امام الشعب لتنفيذ ما جاء في محاور الإستراتيجية. جاء ذلك خلال ٦ اجتماعات تمت فيها مناقشة الإستراتيجيه مع خطة اللجنة والدمج بينهم

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