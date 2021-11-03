/659545/النائبة-سميرة-الجزار-تشارك-في-برنامج-شركاء-في-المناخ-لوضع-أجندة-وطنية-لمواجهة-آثار-التغير-المناخي

شاركت النائبة سميرة الجزار في برنامج شركاء في المناخ لوضع أجندة وطنية لمواجهة آثار التغير المناخي، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في جلاسكو بحضور زعماء العالم لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة التغير المناخي، شاركت النائبة سميرة الجزار عضو لجنتي الخطة والموازنة، والطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مدار يومين في انطلاق الجزء الثالث من برنامج شركاء في المناخ تحت عنوان "الحد من ظاهرة الاحتباس"، بدعوة من مجلس الشباب المصري مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية النسخة الثالثة من ورش عمل برنامج " شركاء في المناخ ".

والذي ينعقد بهدف وضع أجندة وطنية لمواجهة آثار التغير المناخي بمشاركة نخبة من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً ولفيف من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة وكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس . سميرة الجزار تشارك في برنامج شركاء في المناخ لوضع أجندة وطنية لمواجهة آثار التغير المناخي وعلى مدار يومين تم مناقشة العديد من الملفات الهامة مثل آثار الاحتباس الحراري والجهود والقوانين الدولية لحماية البيئة من آثار الاحتباس الحراري وكيفية استخدام التكنولوجيا في خفض البصمة الكربونية وغيرها من القضايا الهامة للخروج بحزمة من التوصيات يشارك في صياغتها ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة لوضعها في الأجندة الوطنية للعرض على صانع القرار في ظل جهود الدولة المصرية لمواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ وذلك في ظل مناقشة البرنامج على مدار الشهور الماضية قضايا هامة مثل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

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