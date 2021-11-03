/659546/طارق-رضوان-بعثة-الصليب-الأحمر-أعربت-عن-رضاها-التام-بعد-زيارة-مركز-تأهيل-وادي-النطرون-صور

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، جيروم فونتانا، أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، هذه الزيارة التى حضرها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

حقوق انسان دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع حقوق النواب برئيس بعثة الصليب الأحمر جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء لأعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصرى. بعثة الصليب الأحمر ومن جانبه، وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، :" نحن فى حاجة لتبادل وجهات النظر والخبرات فى هذا الملف مع اللجنة الدولية، وبحث سبل التعاون بين البعثة فى القاهرة ولجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب المصرى ، خاصة واننا نشهد مرحلة جديدة تضمنت إطلاق القيادة السياسية للعديد من المبادرات فى القلب منها مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وأن لجنة حقوق الانسان تقوم بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات وخطواتها على الأرض، والخبرة الكبيرة لدى الصليب الأحرم فى هذا الملف ستكون إضافة فى هذا المجال على وجه التحديد. واضافت امل سلامة عضو مجلس النواب انها سعيدة بهذا التعاون بين مصر والصليب الاحمر ، مؤكدة ان مصر علي مشارف الجمهورية الجديدة وبدات بالفعل تنفيذ خطة الاستراتيجية لحقوق الانسان ونسعي جاهدين لتنفيذها بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق رضوان: بعثة الصليب الأحمر أعربت عن رضاها التام بعد زيارة مركز تأهيل وادي النطرون «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.