/659547/شريهان-تتوجه-بالدعاء-لسهير-البابلي-بعد-دخولها-العناية-المركزة

توجهت النجمة المصرية شريهان بالدعاء للفنانة القديرة سهير البابلي، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، داعية المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة شريهان لسهير البابلي بعد دخولها العناية المركزة.

غردت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بصورة مركبة تجمعها بسهير البابلي، وعلقت عليها قائلة: "‏ربي أن سهير البابلي مَسَّها الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. أذهب البأس ربّ النّاس بيدك الشّفاء".

كشفت ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، تطورات جديدة في حالة والدتها الصحية التي شهدت تراجع كبير خلال الفترة القليلة الماضية أخذت قلوب جمهور الفنانة.

وقالت نيفين القرناوي، ابنة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم موضحة حقيقة خضوعها لعملية قلب مفتوح: “سمعت دلوقت حد بيقول إنها دخلت تعمل قلب مفتوح، كلام مش مظبوط خالص”.

أسباب تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي

وتابعت كاشفة عن أسباب تدهور حالتها الصحية من البداية: “كانت أول حاجة السبب والله أعلم هبوط السكر العالي جدا، لحقوا طبعا، والسكر لما هبط عمل جفاف في الجسم، والبروتين نقص جدا من الجسم، فابتدت تمتنع عن الكلام والأكل والشرب. ولما دخلت تعمل تشيك أب لقى في مية على الرئة، وشوية لقى كمان جلطة فعضلة القلب وقفت، بس الحمد لله شغلوها بفضل الله وهي دلوقت تحت الرعاية في العناية المركزة”.

آخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

وأضافت القرناوي: “أنا بكلمها وهي من ساعة ما دخلت بتتكلم، ودرجة الوعي جميل، بس في أوقات بيدوها مهدئ عشان في حاجات راكبة. في خراطيم عشان التنفس لإن الأكسجين نزل جدا عشان المية على الرئة، وعشان عضلة القلب وقفت، فلازم يريحوا شوية متبقاش قاعدة مركزة قوي مبتنامش، فبيدوها مهدئ عشان تسترخي ويقدروا يشوفوا درجة التحسن”.

معلومات حول سهير البابلي

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

ومن أشهر أعمال سهير البابلي الفنية فيلم “بكيزة وزغلول”، والذي طرحه عام 1986، من تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.