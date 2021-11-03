/659529/تجديد-حبس-علاء-حسانين-و16-آخرين-في-قضية-الآثار-الكبرى

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حبس علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بقضية "الآثار الكبرى" وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

دوت الخليج

جدير بالذكر جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين و16 متهمًا، في اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق كشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت:« تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف».

العثور على 52 عملة مختلفة

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزأين يعود للعصر اليوناني.

التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.