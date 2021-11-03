/659550/رزاق-سيسيه-يخضع-لقياسات-عضلية-وطبية-بالزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن عمل قياسات عضلية وطبية للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق صباح اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أسامة:” أن هذه القياسات تأتي لتحديد ما وصل إليه اللاعب بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، وفقا لطرق علمية متبعة عالميا.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه بناء على نتيجة هذه القياسات ستتحدد المرحلة التى وصل اليها اللاعب في البرنامج التأهيلي.. مشددا على أنه سيقوم بعمل قياسات طبية بشكل مستمر لرزاق سيسيه حتى وصوله لمرحلة التعافي بشكل تام.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدا أن موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون عقب التأكد من تعافيه بشكل تام، وفقا للنظام المتبع بشكل دائم مع جميع إصابات الفريق.

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.

ويقع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في حيرة بسبب محمد الشناوي وعلي لطفي، فهل يدفع بمحمد الشناوي العائد من الإصابة مؤخراً أم يستمر علي لطفي في حراسة مرمى الفريق، بعدما خاض أول لقائين بالدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي.

أشرف بن شرقي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن موسيماني يفضل مشاركة علي لطفي، مع عدم المجازفة بالشناوي أمام الزمالك، مع إعطاء الثقة للأول بأنه يعتمد عليه ويثق في قدراته.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي في اللقاء الماضي، بهدف نظيف أحرزه محمد شريف عقب نزوله، في لقاء كان صعب على المارد الأحمر بسبب تكتل لاعبي البنك وتنفيذهم لتعليمات خالد جلال بشكل متقن، مما صعب الأمر على كتيبة موسيماني.