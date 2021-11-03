/659551/محمدعبد-العزيز-حقوق-النواب-تتابع-تنفيذ-المبادرات-الرئاسية-والتعاون-مع-الصليب-الأحمر-إضافة-فى-هذا-المجال

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، " نحن فى حاجة لتبادل وجهات النظر والخبرات فى هذا الملف مع اللجنة الدولية، وبحث سبل التعاون بين البعثة فى القاهرة ولجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب المصرى، خاصة وأننا نشهد مرحلة جديدة تضمنت إطلاق القيادة السياسية للعديد من المبادرات فى القلب منها مبادرة "حياة كريمة"، واستراتيجية التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد عبد العزيز خلال لقاء رئيس بعثة الصليب الاحمر بعثة الصليب الأحمر وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب،أن لجنة حقوق الانسان تقوم بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات وخطواتها على الأرض، والخبرة الكبيرة لدى الصليب الأحمر فى هذا الملف ستكون إضافة فى هذا المجال على وجه التحديد. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، جيروم فونتانا، أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، هذه الزيارة التى حضرها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

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