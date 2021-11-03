الطب البيطرى بالأقصر: تحصين 224 ألفا و416 حيوانا ضد الأمراض الموسمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بشار فى بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم بتكثيف جهود مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر لتحصين الحيوانات ضد الأمراض الموسمية، وتوعية المواطنين بضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم.

وأوضح أنه تم تحصين 76 ألفا و572 حيوانا ضد الحمى القلاعية، و74 ألفا و632 حيوانا ضد حمى الوادى المتصدع، و21 ألفا و139 حيوانا ضد جدرى الأغنام، و35 ألفا و738 حيوانا ضد الجلد العقدى، و13 ألفا و635 حيوانا ضد طاعون المجترات الصغيرة و2700 حيوان ضد التسمم الدموى.

وأكد استمرار كل أعمال التحصين، بجانب توعية المواطنين بالأمراض التى قد تصيب الحيوانات وأهمية تحصينها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.