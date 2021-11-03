الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارا لطيف ليلا.. وعظمى القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كل الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الاسكندرية 28 19

وادى النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 15

سيوة 30 16

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الاسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 30 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 24 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 28 17

بنى سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

ادفو 35 21

أبوسمبل 35 22

الوادى الجديد 32 18

شلاتين 32 19

ابو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22