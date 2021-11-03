أجيال- عصبية الوالدين أمام الطفل تؤثر على صحته وتحصيله دراسيا

جدة - نرمين السيد - وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أن الأسلوب العصبى للوالدين قد يجعل طفلهم ضحية للتنمر أو يمارس التنمر، لمعاناته وقتها من الاضطراب السلوكى.
وأوضح أن هناك بعض الأطفال الذين يتأثرون بنفس طريقة والديهم ويمارسونها مع أصدقائهم، مضيفا معاناة هؤلاء من تحصيلهم دراسيا، لانشغال جزء كبير من طاقتهم تجاه المناخ المليىء بالتوتر.
وقال الاستشارى، إن الطفل عندما يأكل فى مناخ لا يحترم احتياجاته لتناول الطعام فى هدوء، من الممكن أن يصيبه بالإسهال أو الإمساك أو قولون عصبى، كما طالب الوالدين بإخفاء خلافاتهم أمام الأطفال أو بالخارج.
ونصح الوالدين وقت عصبيتهم باللجوء إلى الحل المثالى وهو تأجيل النقاش حتى هدوء الطرفين بعيدا عن الأطفال، للحفاظ على سلوكهم وصحتهم.
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