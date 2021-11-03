عشق «طاقة النار».. سيد ترك بيع الأسماك من أجل شيّها

جدة - نرمين السيد -

قبل عامين عمل أحمد سيد، 19 عامًا، فى بيع الأسماك والمأكولات البحرية داخل محل بحلقة السمك، على مرمى بصره، كان رجل مسن يمد يده بصوانى السمك داخل طاقة نار، تلك الفرن القديمة التى عرفها السوايسة قبل مئات السنين.

"السمك بيخرج مشوى ومستوى كويس من الفرن، الطاقة بتحبس الحرارة" يقول أحمد، ويوضح أن فرن طاقة النار من أقدم الأساليب المتبعة فى شوى الأسماك بالسويس، وتصلح لشوى الأسماك على اختلاف حجمها ونوعها وأيضا لشوى اللحوم الحمراء والطيور.

فى مساء أحد الأيام الصيفية قبل عامين، ترك أحمد المحل بعد انتهاء البيع، وذهب للفرن يطلب من طباخ السمك تعليمه تلك الصنعة، ويتذكر: "أول مرة وقفت أمام الفرن حسيت بحرارة شديدة تغطى نصف جسدى، الفتحة كأنها طاقة نار وفتحت".

درجة التسوية ونضج الأسماك، ودقة التعامل مع صاجات السمك ومكانها داخل الفرن سيطر على عقل الشاب الصغير، حتى ترك مهنته وقرر أن يتعلم مهارة التعامل مع النار.

يقول الشاب إن فرن "طاقة النار" من أقدم الأفران التى عرفها أبناء السويس لشوى الأسماك، وقبل ما أبدأ شغل أثارنى فضولى أعرف قصة فرن "طاقة النار" والفكرة وطريقة البناء.

يخبرنا سيد أن الفرن تبنى من أوعية الفخار والتى توضع بشكل رأسى وتملأ الفراغات بينها بالرمال، وفوقها يتم وضع البلاط الحرارى، ثم يضع البناء كمية أخرى من الرمال تكون بمثابة المساحة داخل الفرن ويحدد ارتفاعها المسافة بين البلاطة والسقف من الداخل ويصب الإسمنت فوقها، وبعد أن يجف تسحب الرمال، وتتم عملية تغطية الفرن من الخارج بالسيراميك.

"زمان كانت تشتغل بالخشب، بواقى تصنيع المراكب والنجارة، وبعد كدا بالمازوت والسولار، ودلوقتى بالبوتاجاز، أو الغاز الطبيعى" يشرح الشاب مراحل تطور وقود الفرن، موضحا أن ما يميزها هو حبس الحرارة فى ذلك التجويف المُقعر من الداخل، والذى يضمن التوزيع الجيد للحرارة.

تلك الحرارة الموزعة جيدا، مع مراعاة وضع الأسماك الصغيرة قرب النيران، والكبيرة بعيدة عنها يضمن تمام النضج لأى نوع سمك، دون أن يجف لحمها أو تخرج طرية وكأنها مسلوقة، وهذا هو سر طاقة النار، والذى يجعلها صالحة لشوى أى طعام ولتسوية الخبز أيضا.

وعن أكثر أنواع الأسماك التى يقبل المواطنون على تناولها مشوية فيأتى البورى والدنيس على رأس القائمة، وسمك البلطى والسهلية والحفارة والنفارة والمرجان والسيجان، وكل أنواع الأسماك ذات القشور، كما تعتبر طريقة ممتازة لتسوية صوانى الدراك والشعور والقرش والناجل والهامور والعديد من الأنواع الأخرى.

وتلبية لرغبة المواطنين وتسهيلا على ربات البيوت، فيجرى شوى ثمار الباذنجان فى الفرن لإعداد سلطة الباذنجان وهو طبق لا يمكن الاستغناء عنه مع وجبات الأسماك فى السويس.

بعد 3 أشهر أتقن سيد صنعته الجديدة، وبات يتناوب العمل مع صاحب الفرن "مكانش مصدق فى الأول، ولما عرضت إنى أشتغل معاه أخدنى بالحضن" يصف طاهى الأسماك شعور معلمه، ويضيف: "كان فاكرنى عايز أتعلم عشان أفتح مكان ليا، وحكى إنه كان بيدور على شاب يعلمه بس مفيش حد كمل معاه بسبب مشقة العمل فى حرارة الفرن".

اقتسم سيد أيام العمل بينه وبين صاحب الفرن، ومع الأسابيع الأولى فى موسم الصيد يعملان سويا كل يوم حتى الخامسة مساء، يجمعهما حب المكان والمتعة فى إعداد الأسماك بالطريقة القديمة التى تحافظ على مزاق لحومها وطعمها الشهى.