وزير التعليم: مصر أصبح لديها مركز إقليمى لتطوير المناهج

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير مناهج التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.





وذكر بيان للوزارة أن ذلك جاء خلال الندوة التى شارك فيها الوزير اليوم، على هامش مشاركته فى الجناح المصرى بمعرض "Expo 2020" المقام بدبى حاليا وجاءت بعنوان "التعليم فى مصر: من مرحلة رياض الأطفال إلى سوق العمل"، بحضور الدكتور حسين الحمادى وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجميلة بنت سالم المهيرى، وزير دولة لشؤون التعليم العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من مسؤولى التعليم بدولة الإمارات، ورؤساء الجامعات.

وقال إن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار.

واستعرض الوزير الجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم الدراسى منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمى، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأضاف الدكتور طارق شوقى أنه خلال السنوات الـ3 الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية فى توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج فى جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الدولية، مضيفًا فى هذا الصدد أنه يمكن القول بأن مصر أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطنى وإنما بها مركز إقليمى لتطوير المناهج بما يخدم أيضًا احتياجات الدول الصديقة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضًا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

وحول التعليم الفنى، أكد الدكتور طارق شوقى، أن مستقبل التعليم الفنى سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفنى بأكمله بسوق العمل المصرى والعربى والعالمى، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع: "تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفنى لبرامج قائمة على الجدارات، موضحًا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التى يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط".

واختتم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلمته، قائلاً: "برنامج الجدارات يتم تنفيذه فى أكثر من 400 مدرسة فنية من إجمالى 2500، كما تمت مشاركة القطاع الخاص، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس فى 2018 إلى 27 مدرسة حتى اليوم، وإدخال تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعى والحلى والمجوهرات".

وأشاد الحضور بالجهود التى تبذلها مصر فى ملف تطوير العملية التعليمية، وربط خريجى التعليم بسوق العمل، ومنحهم المهارات اللازمة التى تساعدهم على فتح آفاق مستقبلية لهم.