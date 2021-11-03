صور.. 84 جهازا طبيا جديدا لدعم مستشفيات سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن طارق الفقى محافظ سوهاج، عن وصول 84 جهازًا طبيًا جديدًا لدعم مستشفيات المحافظة، فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتطوير القطاع الطبى وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الأداء الفنى للمستشفيات بسوهاج.





وثمن محافظ سوهاج دور وزارة الصحة فى إمداد مستشفيات القطاع الصحى بالمحافظة بالأجهزة الطبية الحديثة واللازمة لتقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل وبذل المزيد من الجهد، لتحسين ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة. من جانبها، قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم بالفعل توزيع الأجهزة على جميع المستشفيات التى تقدم خدمة طبية للمواطنين، وشملت الأجهزة "19 جهاز تنفس صناعى لخدمة مرضى العناية المركزة بالمستشفيات، و38 جهاز غسيل كلوى، و2 جهاز صدمات القلب، و2 جهاز أشعة مقطعية، و2 جهاز موجات فوق صوتية (سونار)، و4 أجهزة أشعة متنقل، و2 جهاز تحميض أشعة CR، وكابينة حماية عالية التعقيم لتحضير الأدوية، و6 أجهزة خاصة بتحاليل غازات الدم، بالإضافة إلى 2 جهاز صور الدم، و6 أجهزة (هاى فلو نيزل كانولا) لأقسام العناية المركزة".

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